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В Мьянме количество жертв землетрясения превысило 3000 человек: что известно
Дожди могут усложнить поиски выживших.
Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3003 человек. Еще 4515 человек ранены, а 351 до сих пор считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщило издание Reuters.
К пострадавшим районам близятся дожди. По предупреждениям синоптиков, осадки могут угрожать как спасателям, так и выжившим.
«В Мандалае, особенно если начнется дождь, похороненные под обломками люди утонут, даже если они выжили до этого момента», — заявил работник гуманитарной организации в Мьянме.
Последствия землетрясения почувствовали и в соседнем Таиланде: там погибли 22 человека, а 72 пропали без вести.
Напомним, Япония готовится к крупнейшему землетрясению столетия.