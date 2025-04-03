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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
372
Время на прочтение
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В Мьянме количество жертв землетрясения превысило 3000 человек: что известно

Дожди могут усложнить поиски выживших.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Последствия землетрясения

В Мьянме возросло количество жертв землетрясения / © Associated Press

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3003 человек. Еще 4515 человек ранены, а 351 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщило издание Reuters.

К пострадавшим районам близятся дожди. По предупреждениям синоптиков, осадки могут угрожать как спасателям, так и выжившим.

«В Мандалае, особенно если начнется дождь, похороненные под обломками люди утонут, даже если они выжили до этого момента», — заявил работник гуманитарной организации в Мьянме.

Последствия землетрясения почувствовали и в соседнем Таиланде: там погибли 22 человека, а 72 пропали без вести.

Напомним, Япония готовится к крупнейшему землетрясению столетия.

Дата публикации
Количество просмотров
372
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