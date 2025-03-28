В Мьянме произошло мощное землетрясение: в Таиланде упал небоскреб, а толчки почувствовали в Китае

Последствия землетрясения / © Associated Press

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В центральной части Мьянмы 28 марта произошло сильное землетрясение, толчки ощущались в соседнем Таиланде.

Об этом пишет CNN со ссылкой на Геологическую службу США.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение имело магнитуду 7,7 и залегало на глубине 10 км. За ним последовал мощный афтершок.

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Эпицентр был примерно в 17,2 км от города Мандалай с населением около 1,2 миллиона человек.

Приблизительно через 12 минут после первого землетрясения вблизи города Сагаинг произошло второе — его магнитуда была 6,4.

«Мы ощущали землетрясение около одной минуты, а затем выбежали из здания. Мы видели, как другие люди тоже выбегали из зданий. Это было очень внезапно и очень сильно», — рассказал житель города Янгон.

В результате землетрясения в центральной части страны обрушился мост, соединяющий регионы Мьянмы Ава и Сагаинг.

Подземные толчки ощущались также по всему Таиланду, а также в китайских провинциях Юньнань и Гуанси, расположенных по соседству с Мьянмой.

Мьянма плохо оснащена для борьбы с катастрофой такой силы и масштаба — одна из беднейших стран Азии, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Бангкок содрогнулся от мощного землетрясения. Больше о ситуации читайте в новости.