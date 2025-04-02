В Мьянме резко возросло количество жертв землетрясения

В Мьянме возросло количество жертв землетрясения / © Associated Press

Реклама

Число жертв мощного землетрясения в Мьянме возросло до 2 886 человек. В настоящее время еще 373 человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщило китайское государственное правительственное агентство Xinhua.

Сообщается, что 4 639 человек получили ранения, а 373 человека считаются пропавшими без вести.

Реклама

Напомним, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Он стал сильнейшим в стране более чем за столетие, ситуация в пострадавших регионах остается критической.