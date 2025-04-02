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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
331
Время на прочтение
1 мин

В Мьянме резко возросло количество жертв землетрясения

Сейчас продолжаются поиски пропавших.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Землетрясение

В Мьянме возросло количество жертв землетрясения / © Associated Press

Число жертв мощного землетрясения в Мьянме возросло до 2 886 человек. В настоящее время еще 373 человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщило китайское государственное правительственное агентство Xinhua.

Сообщается, что 4 639 человек получили ранения, а 373 человека считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Он стал сильнейшим в стране более чем за столетие, ситуация в пострадавших регионах остается критической.

Дата публикации
Количество просмотров
331
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