В Мюнхене из-за появления дронов временно закрыли аэропорт: подробности

Дрон / © скрин с видео

Из-за пролета нескольких дронов над военным аэродромом в Эрдинге и аэропортом Мюнхена вечером 2 октября пришлось временно закрыть посадочные полосы.

Об этом сообщает BILD

По информации издания, первые беспилотники были зафиксированы около 19:30 над аэродромом в Эрдинге. В 20:30 дроны наблюдали уже над аэропортом Мюнхена. По оценкам очевидцев, пролетало до шести дронов, Бундесвер подтвердил пять. В результате были временно закрыты взлетные полосы: южная полоса открывалась на 15 минут, а затем снова была заблокирована. Последнее наблюдение дронов зафиксировано в 23:30.

По словам свидетелей, размах крыльев беспилотников составлял от 60 см до 1 м. Первые наблюдения произошли в Эрдинге, а затем — непосредственно над аэропортом, что в 8 км по прямой.

Инцидент напоминает «дроновую тревогу» в Северной Германии на прошлой неделе. Тогда беспилотники фиксировались в Шлезвиг-Гольштейне и Мекленбурге-Передней Померании.

В частности, в прошлый четверг около 21:00 над судостроительным заводом Thyssenkrupp в Киле наблюдали два небольших дрона. Завод специализируется на строительстве подводных лодок для Немецкого флота и партнеров НАТО. Позже беспилотники зафиксировали над университетской клиникой Киля, вдоль побережья и над Норд-Остзе-Каналом, а также над зданием парламента Киля и нефтеперерабатывающим заводом в Гайде, поставляющим керосин для аэропорта Гамбурга.

Из-за угрозы безопасности аэропорт Мюнхена закрыли. Примерно 3 тыс. пассажиров были вынуждены остаться в терминале на ночевку. В результате 17 рейсов не смогли вылететь, а еще 15 пришлось перенаправить на другие аэропорты.

Сейчас власти продолжают расследование, устанавливая происхождение дронов и их потенциальную угрозу для критической инфраструктуры.

