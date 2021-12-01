В Мюнхене раздался взрыв на мосту возле железнодорожного вокзала: что произошло

В Мюнхене раздался взрыв на мосту возле железнодорожного вокзала: что произошло

Из-за ЧП временно приостановлено движение поездов.

В среду, 1 декабря, в немецком городе Мюнхене произошел взрыв во время ремонтно-строительных работ на мосту Доннерсберг, расположенного недалеко от центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила в Twitter полиция Мюнхена.

Причиной взрыва стала авиационная бомба, на которую натолкнулись во время бурения. Она находилась в земле со времен Второй мировой войны.

В результате инцидента пострадали четыре человека, состояние одного из них тяжелое.

Из-за взрыва временно прекращено движение железнодорожного транспорта на путях у центрального вокзала.

Место взрыва огородили, его обследуют саперы, на месте работают спасатели и полицейские. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, ранее ураганный ветер, с утра понедельника, 29 ноября, бушевавший в Стамбуле (Турция), стал причиной кораблекрушения в провинции Измир.

Читайте также: