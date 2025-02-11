В Мюнхене судят россиянина, убившего ножом двух украинских военных

В Мюнхене начался судебный процесс в отношении россиянина, который ударами ножа убил двух украинских военнослужащих, проходивших реабилитацию в Германии. Двойное убийство было совершено в апреле 2024 года.

Об этом сообщило во вторник, 11 февраля, "Радио Свобода".

Поскольку по делу мог быть политический мотив, расследованием убийства занималась генеральная прокуратура Баварии в Мюнхене. Следователи установили, что обвиняемый был склонен к "преувеличенному российскому национализму", защищал российское вторжение в Украину, а также проявлял "повышенную враждебность" в отношении украинских солдат.

58-летний Юрий, обвиняемый в убийстве, заявил через своего адвоката, что "ничего не имеет против украинцев", но признал, что ссора с украинскими военными возникла из-за разных мнений об "этом конфликте", то есть войне в Украине.

По его словам, он познакомился с 23-летним и 36-летним украинскими солдатами в городе Мурнау, где военные находились на реабилитации после ранения. Они встретились на скамейке недалеко от торгового центра и распивали спиртные напитки.

После ссоры с военными россиянин принес из дома нож и сначала напал на старшего солдата, перерезав ему сонную артерию. Затем он нанес семь ножевых ранений 23-летнему украинцу.

Сообщается, что россиянин оказался в Германии как военнослужащий советской группы войск в социалистической ГДР (Восточная Германия). С 1991 года он жил в Баварии, где неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за пьянства, воровства и других мелких правонарушений — всего 17 случаев.

В начале судебного процесса адвокат обвиняемого от имени подзащитного признал вину, но причиной его преступления назвал влияние алкоголя.

Приговор по делу ожидается в конце февраля. Россиянину грозит продолжительное заключение.

Напомним, в Украине арестован бывший военнослужащий Бундесвера по подозрению в изнасиловании нескольких женщин. Среди жертв может быть несовершеннолетняя.

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