В Мюнхене женщина напала с ножом на прохожих: ее застрелила полиция

Полиция Германии / © Associated Press

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В немецком городе Мюнхен 30-летняя женщина напала на прохожих с ножом, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщает DW.

Инцидент произошел на Луге Весы (Theresienwiese) около 19:45 по местному времени. Это известное место в центре города, где традиционно проходит Октоберфест.

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«30-летняя женщина напала на прохожих на Лугу Терезы (Theresienwiese) в центре баварской столицы около 19:45 по местному времени. Полиция открыла огонь по нападающей, от полученных травм она скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ранения получили 56-летний мужчина и 25-летняя девушка. Состояние пострадавших официально не сообщается.

Правоохранители выясняют мотив нападения. По предварительной информации СМИ, женщина могла страдать психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что в Запорожье 47-летняя женщина смертельно ранила 42-летнего бездомного, нанеся ему удар ножом в живот.

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Мы ранее информировали, что в Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей, в результате чего 15 человек пострадали.