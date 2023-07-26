В МИД РФ пожаловались на русофобию в Чехии: в Праге лаконично ответили, вспомнив о войне в Украине

В МИДе Чехии напомнили России ее агрессивную и кровавую войну против Украины.
Министерство иностранных дел России пожаловалось на "сползание Праги к русофобскому курсу". В МИД Чехии призвали "забраться из Украины".
Об этом сообщают дипломатические ведомства двух стран.
"Чехия имеет хронические проблемы, которые власти страны не намерены решать, занимаясь деструктивными внешнеполитическими действиями. В последние годы отмечается дальнейшее сползание Праги к русофобскому курсу", — говорится в сообщении.
Ответ чехов был острым и лаконичным.
"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим больницы и не оккупируем соседей. Прочь из Украины", — заявили в МИД Чехии.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что созданная литовско-польско-украинская бригада якобы готовится оккупировать западную часть Украины. В Литве прокомментировали эту чушь.
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