Представитель Трампа Кит Келлогг приедет в Украину и не только — Reuters

Он посетит не только Киев, но и лидеров в других европейских столицах, в частности в Риме и Париже.

Представитель 47 президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлогг планирует посетить Киев и другие европейские столицы в начале января.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о том, что Келлогг не отправится в Москву во время этой поездки. В то же время, он посетит не только Киев, но и лидеров в других европейских столицах, в частности в Риме и Париже. Однако планы по поводу визитов пока дорабатываются и могут измениться.

Известно, что 80-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг ранее был назначен Трампом на должность специального представителя Украины и России.

Келлогг в свою очередь уже представил свой план прекращения войны в Украине и заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп — единственный, кто может остановить войну в Украине.

Напомним, эксминистр иностранных дел Павел Климкин ранее отметил, что избрание Кита Келлогга на должность спецпосланника по Украине и России является хорошим решением. Но на самом деле дальнейшие действия США будут зависеть, прежде всего, от Трампа.

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