В Нагорном Карабахе произошло боевое столкновение: есть погибшие и раненые

Перестрелка произошла при попытке проезда транспорта из Армении в Карабахский регион, где временно расположены российские миротворцы, по грунтовой дороге, которая не определена как "гуманитарный коридор" для сообщения с непризнанной республикой.

В воскресенье, 5 марта, на территории Нагорного Карабаха произошло боевое столкновение между азербайджанскими военными и вооруженными людьми, сопровождавшими двигавшийся из Армении транспорт. В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, не назвав, какие именно потери понесла каждая из сторон боевого столкновения.

В ведомстве утверждают, что получили оперативную информацию о перевозке по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава "на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент".

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Азербайджанские военные попытались остановить и проверить автомобили, но с другой стороны открыли огонь.

"В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон", — говорится в сообщении.

В Минобороны Азербайджана заявили, что единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована для сообщения между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, является дорога Ханкенди-Лачин.

"Напоминаем командованию российского миротворческого контингента, что осуществление перевозок военного и другого назначения по другим маршрутам категорически недопустимо", — говорится в заявлении.

Как сообщает "Кавказский Узел" со ссылкой на МВД непризнанной республики Нагорный Карабах, в результате боевого столкновения есть погибший и раненый среди сотрудников так называемого "паспортно-визового отдела министерства внутренних дел".

"Утром 5 марта диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла очередную машину паспортно-визового отдела полиции Нагорного Карабаха", — говорится в сообщении.

В Азербайджане инцидент называют еще одной "армянской провокацией".

Напомним, 26 августа 2022 года азербайджанские военные зашли в город Лачина, который с 1992 года в результате войны в так называемом Нагорном Карабахе находился на территории, подконтрольной Армении.

Россия передала Азербайджану контроль над единственной дорогой, соединяющей Армению и непризнанную республику. Так называемые "российские миротворцы" демонтировали блокпосты вдоль Лачинского коридора.

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