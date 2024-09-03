В Намибии убьют более 700 диких животных, чтобы преодолеть голод и пережить засуху — AFP

За неделю было убито около 160 животных.

Министерство окружающей среды Намибии предоставило разрешение на убой более 700 диких животных, главным образом для того, чтобы накормить население, голодающее из-за сильнейшей за последние десятилетия засухи.

Об этом пишет AFP.

Уже около 160 животных были убиты в рамках этого правительственного мероприятия, объявленного на прошлой неделе, которое помимо обеспечения мясом тысяч людей облегчит нагрузку на пастбища и водные ресурсы, подорванные засухой.

Профессиональным охотникам было поручено убить 30 бегемотов, 83 слона, 60 буйволов, 300 зебр и 250 антилоп гну, канн и импал. Большинство этих животных проживают в национальных парках страны, являющихся природоохранной территорией.

В ведомстве отметили, что убой первых 157 животных позволил "обеспечить 56 875 кг мяса".

"Наша цель – провести эту операцию экологически безопасным способом, максимально сведя к минимуму травмы. Мы должны отделить животных, за которыми нужно охотиться, от тех, кто не подлежит отстрелу", — пояснил представитель министерства Ромео Муюнда.

Он добавил, что в соответствии с глобальным запретом на торговлю слоновой костью, бивни забитых слонов будут храниться на государственных складах.

В мае Намибия объявила чрезвычайное положение из-за засухи, от которой пострадали несколько стран юга Африки.

Всемирная продовольственная программа ООН сообщила в августе, что около 1,4 миллиона намибийцев, то есть более половины населения, испытывают острую нехватку продовольствия: производство зерновых упало на 53%, а уровень воды в плотинах – на 70% по сравнению с прошлым годом.

Ассоциация защиты прав животных Peta опубликовала на своем сайте письмо, адресованное премьер-министру Сааре Куугонгелва-Амадхила, с просьбой "пересмотреть" это решение, которое является "не только жестоким, но и опасно недальновидным и не имеющим долгосрочного эффекта" .

Группа африканских исследователей и защитников окружающей среды со своей стороны оценила в прессрелизе, что эта массовая резня создала прецедент, позволяющий правительствам стран "эксплуатировать дикую природу и национальные парки под прикрытием гуманитарных нужд".

Природозащитники считают, что мясо убитых животных будет распределяться, прежде всего, в районах, где имеет большлое влияние политическая оппозиция, поскольку провластная партия пытается обеспечить себе поддержку перед всеобщими выборами в ноябре.

Выбраковка диких животных также должна существенно пополнить бюджет страны за счет выдаваемых охотникам лицензий на отстрел. В то же время, природозащитники опровергают утверждение правительства, что Намибия "переполнена слонами", численность которых по официальным оценкам приближается к 20 тысячам особей.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, на всем африканском континенте осталось всего около 415 000 слонов (по сравнению с 3-5 миллионами в начале 20 века). Считается, что африканские и азиатские слоны находятся под угрозой исчезновения, за исключением популяций Южной Африки, Ботсваны, Намибии и Зимбабве, считающихся лишь уязвимыми.

Напомним, в 2020 году из-за засухи правительство Намибии приняло более гуманные меры — 170 слонов продали живыми на аукционе. При этом покупатели должны были документально подтвердить возможность предоставить животным все необходимые условия.

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