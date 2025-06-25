Саммит НАТО / © Associated Press

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Союзники по НАТО согласились уменьшить жесткость формулировок в отношении России в итоговом заявлении саммита в Гааге.

Об этом сообщает со ссылкой на утечку документа The Telegraph.

По данным источников, текст коммюнике существенно сократили — он стал менее резким и почти в 10 раз короче прошлогоднего заявления в Вашингтоне. Все — из-за желания адаптировать документ к позиции Дональда Трампа, который выступает против жесткой критики России, чтобы «не навредить будущим переговорам с Путиным».

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«Речь стала слабее, чтобы сосредоточиться на главном — оборонных расходах», — отмечает издание.

В заявлении говорится, что 32 страны-члены НАТО подтверждают свою «длительную суверенную преданность поддержке Украины», которая «будет способствовать и нашей безопасности». Отдельно упоминается, что взносы на поддержку украинской обороны и ее оборонной промышленности будут включаться в национальные оборонные расходы союзников.

Для сравнения: в прошлом году в Вашингтоне НАТО прямо возлагало ответственность за войну на Россию, а в Вильнюсе в 2023 году прямо отмечалось, что «Россия несет полную ответственность за незаконную, неспровоцированную агрессию против Украины».

Нынешнее заявление содержит лишь чуть более 400 слов — для сравнения, прошлогоднее коммюнике состояло из более 5000 слов.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита пытался убедить партнеров занять более жесткую позицию в отношении агрессии Кремля, однако в заявлении это не отражено.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский лидер Дональд Трамп сообщил, о чем будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, главы государств должны обсудить «трудности».

Кроме того, сообщалось, что позиция США по Украине на саммите НАТО вызвала споры среди союзников. Президент США Дональд Трамп инициировал изъятие упоминаний о членстве Украины из финального коммюнике саммита НАТО, что вызвало напряжение среди союзников. Часть лидеров, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, настаивали на более жесткой позиции в отношении России и активной поддержке Украины.