В НАТО еще сомневаются, действительно ли атака на Польшу была умышленной: заявление

Флаг НАТО.

Североатлантический Альянс "не знает", были ли вторжения российских беспилотников в Польшу "преднамеренными", а информация о точном количестве БпЛА также требует уточнений.

Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, сообщает The Guardian.

Он подчеркнул, мол, "мы (Альянс - Ред.) еще не знаем, был ли это умышленный или непреднамеренный акт" со стороны России. Гринкевич также предостерег от чрезмерного внимания к сообщениям о количестве задействованных беспилотников, потому что якобы не имеет "большой уверенности в любых цифрах, которые вы слышали о количестве дронов".

"Когда мы это выясним и разберемся в технических деталях, то лучше поймем, сколько их было. Однако сегодня я не могу с уверенностью сказать, что их было 20 или 10. Мы просто должны разобраться в технических деталях, чтобы это выяснить, опросить экипажи, которые были в воздухе, и".

Он также несколько подробнее рассказал о подходе к перехвату таких дронов. По его словам, во время атак экипажам "приходится делать выбор относительно того, какие дроны перехватывать, а какие нет, - исходя из количества самолетов, которые находятся в воздухе".

"Если что-то вылетает в поле, вы можете отпустить это, в отличие от направляющегося к аэродрому, критически важного для вашей боевой операции. Поэтому я уверен, что экипаж и военные приняли правильные решения относительно того, что они могли сделать с имеющимися у них ресурсами", - добавил Алексус Гринкевич.

Напомним, ночью 10 сентября российские "Шахеды" атаковали Польшу. По информации властей, около 23:30 произошло первое нарушение воздушного пространства страны, а последнее - в 6:30 утра 10 сентября. Большинство БПЛА пересекло территорию республики из Беларуси. Предварительно было зафиксировано 19 БпЛА, четыре - сбили.

Позже МВД и ВС Польши заявили, что после атаки обнаружили еще и части ракеты. Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский заявил: пока обломки ракеты классифицируют как имеющие "неизвестное происхождение", но они могут оказаться оборонной ракетой.