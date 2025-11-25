В НАТО есть страны, которые блокируют вступление Украины: что сказал Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Альянсе нет единодушия по поводу будущего членства Украины. Для принятия решения необходимо согласование всех 32 стран, но несколько правительств открыто выступают против.

Об этом он сказал в интервью Radio Liberty.

Рютте напомнил о формулировке с Вашингтонского саммита, где отмечалось, что путь Украины в НАТО «необратим». Тем не менее, часть союзников до сих пор не готова поддержать присоединение Киева.

Реклама

По словам генсека, существует политическая реальность, которую нельзя игнорировать: «Несколько союзников сказали, что они против членства Украины в НАТО».

Рютте не уточнил, о каких странах идет речь.

В таких условиях, подчеркнул он, особое значение приобретает вопрос гарантий безопасности. По словам генсека, Альянс должен обеспечить такие механизмы, которые делают невозможным новое нападение России.

Напомним, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не могут постоянно поставлять оружие Украине через страны НАТО. Она подчеркнула, что Трамп остановил прямое финансирование, а продажа вооружения через союзников имеет ограниченный срок.