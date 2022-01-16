В НАТО готовы обсуждать с Россией сокращение вооружений – Столтенберг

В то же время, в НАТО требуют уменьшить военную напряженность у украинских границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью, что члены-стран НАТО готовы обсуждать с Российской Федерацией вопросы о сокращении вооружений, включая ядерные.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу СВС.

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В то же время он подчеркнул, что Россия должна уменьшить военную напряженность и вывести свои войска от границ с Украиной.

"Союзники по НАТО не могут уступить абсолютно ключевые принципы европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь — хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдатами НАТО во всех странах, присоединившихся к НАТО с 1997 года", — заявил генсек.

Как пояснил генсек, если во всех странах, которые присоединились к Альянсу в 90-х, не будет солдат, то это приведет к тому, что эти государства станут "членами второго сорта".

Напомним, представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил , что НАТО "постепенно вторгается" в Украину, а потому отношения РФ и Альянса находятся у "красного предела".

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