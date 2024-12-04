В НАТО готовы передать Украине системы ПВО для защиты критических объектов: подробности

НАТО подтвердило готовность помочь Украине в усилении противовоздушной обороны, в том числе поставки дополнительных систем ПВО.

Украина получила поддержку своих партнеров по НАТО по поставке значительного количества систем ПВО для защиты критически важной инфраструктуры, включая ядерные объекты.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает "Европейская правда".

По его словам, этот вопрос был центральным во время заседания Совета Украина-НАТО.

"Мы обсудили, как обеспечить Украину (дополнительными системами) ПВО для защиты своей критической инфраструктуры", – сказал он.

Также он отметил, что задача сложная, поскольку существующие системы ПВО в странах Альянса уже используются для выполнения определенных задач.

"Как вы знаете, в мире нет избытка систем ПВО, – подчеркнул Марк Рютте. – Однако на заседании была достигнута четкая договоренность, что партнеры поддержат Украину. Все системы, которые могут быть переданы Украине – будут предоставлены".

Рютте не раскрыл точное количество и типы систем, которые могут быть переданы, но подчеркнул, что была достигнута договоренность о максимальных усилиях по усилению украинского ПВО. "Мы делаем все возможное, чтобы все системы ПВО, которые можно передать, были предоставлены Украине", – отметил он.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина нуждается в срочных поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО Hawk, NASAMS или IRIS-T, что поможет избежать долговременных отключений света.

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