В НАТО может появиться "серая зона безопасности": о какой угрозе говорит польский политик

Государственный секретарь министерства обороны Польши Павел Залевский заявил, что Россия стремится изъять страны центральной Европы из эффективного механизма функционирования НАТО.

Об этом он заявил во время интервью телеканалу Эспрессо.

Он отметил, что Москва хочет установить полный контроль над Украиной и Белоруссией.

"Но также довести до ситуации в какой стране центрально-восточной Европы, мы здесь говорим о странах Балтии, но также о Польше и других странах, будут изъяты из эффективного механизма функционирования НАТО, то есть будут этаким видом серой зоны безопасности. Конечно мы на это не соглашаемся, потому как демократическая страна, как страна в которой есть верховенство права, хотим, чтобы им также руководствовались в международных отношениях и хотим, чтобы каждое государство имело на это право, чтобы суверенно говорить о своих потребностях». – считает Залевский.

По словам Залевского, последствия атаки России на страны НАТО будут катастрофическими.

"Поэтому я считаю, что целью России является контроль над Украиной. Во вторых, это в определенном виде финляндизация центрально-восточной Европы, мы на это не соглашаемся, нет ни одного повода, чтобы это произошло. Ни поляки, ни другие народы центрально-восточной Европы этого не хотят и никто на Западе это серьезно не воспринимает и не обдумывает.Членство в НАТО является членством, которое дает гарантии безопасности, реальные гарантии безопасности.Я в это не верю, нет такой возможности, чтобы Путин рискнул провокацией в отношении стран НАТО. России были бы катастрофическими, я не говорю об экономических последствиях, а о милитарных последствиях", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что над территорией Польши пролетела российская ракета, президент Дуда пообщался с генсеком НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил , что если между НАТО и Россией произойдет конфронтация, то Финляндия "пострадает первой".

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