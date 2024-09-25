В НАТО начали готовить план на случай Третьей мировой войны: что он предполагает

В случае военного конфликта с Россией военные НАТО, скорее всего, столкнутся с гораздо большей зоной боевых действий.

В НАТО разрабатывается план масштабной эвакуации раненых с линии фронта в случае возможной войны с Россией.

Об этом сообщил глава командования по логистике Альянса генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью Reuters.

По его словам, будущий сценарий медицинской эвакуации будет отличаться от опыта, бывшего у союзников в Афганистане и Ираке.

Зольфранк отметил, что в случае военного конфликта с Россией военные НАТО, скорее всего, столкнутся с гораздо большей зоной боевых действий, большим количеством раненых военнослужащих и, по крайней мере, временным отсутствием преимущества в воздухе вблизи линии фронта.

"Задача будет заключаться в том, чтобы быстро обеспечить высококачественную помощь, в худшем случае, большому количеству раненых", — сказал он, не уточнив, сколько раненых военных ожидает НАТО.

Зольфранк подчеркнул, что из-за серьезных возможностей российских ВКС воздушная эвакуация раненых может быть слишком опасна, поэтому для этих целей лучше использовать "санитарные поезда".

Генерал также отметил, что странам НАТО необходимо унифицировать медицинские правила. Одним из решений может стать создание "военно-медицинского Шенгена", который обеспечит свободное перемещение сильнодействующих препаратов, включая обезболивающие, критически важные при тяжелых ранениях.

Планирование медицинской эвакуации – лишь один элемент подготовки НАТО к возможной войне с Россией. В рамках этих усилий с 22 января по 31 мая 2024 года состоялись крупнейшие с 1988 года учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Устойчивый защитник — 2024").

В них приняли участие более 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы, более 80 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 1,1 тысяч боевых машин, включая 133 танка и 533 боевых машин пехоты. Эти маневры были частью подготовки к возможной российской агрессии и охватили страны всей Европы, включая Великобританию, Германию, Венгрию, Грецию, Польшу, Финляндию, Швецию и другие.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, что Россия "вполне готова" к конфликту с НАТО в Арктике.

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