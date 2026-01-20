В НАТО начали скрывать от Вашингтона секретную информацию из-за шантажа Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

Реклама

Многолетнее «особое доверие» между США и европейскими союзниками рушится на глазах. Причиной послужили агрессивные намерения Дональда Трампа получить контроль над Гренландией «из соображений национальной безопасности».

Как сообщает издание inews, ссылаясь на источники с обеих сторон Атлантики, ситуация настолько напряженная, что сотрудники штаб-квартиры НАТО перестали свободно общаться с американскими коллегами.

«Мы больше не говорим открыто»

Высокопоставленный инсайдер НАТО рассказал, что европейские офицеры опасаются утечки информации к Трампу, который может использовать ее для планирования военной операции против Гренландии.

Реклама

«Мы больше не говорим открыто. Раньше мы могли пойти вместе на пиво, но теперь все очень странно. Я воевал в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. То, что происходит, очень деструктивно… Это выглядит так, будто страна, на которую мы равнялись, воткнула нам нож в спину», — поделился собеседник журналистов.

Дошло до того, что некоторые американские представители в Альянсе извиняются перед европейцами за действия своего президента.

Европа готовит «послание» Трампу

Пока Вашингтон угрожает новыми тарифами восьми союзникам по НАТО, если те будут мешать его планам, Европа сплачивается.

Делегации из Великобритании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии прибыли в Нуук (столица Гренландии). Они разрабатывают планы совместного военного присутствия на острове, чтобы отправить Трампу четкий сигнал: Гренландия не сама.

Реклама

Конец «особых отношений»

Эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию с Суэцким кризисом 1956 года.

Хотя премьер Британии Кир Стармер уверяет, что обмен данными продолжается ежедневно, источники в разведке говорят о другом. Трамп своими действиями фактически выталкивает Британию из статуса привилегированного партнера (Two Eyes) в статус «просто части Европы».

«Это шаги, которые разрушают Альянс и могут изменить мировой порядок на десятилетия вперед», — прокомментировал источник в американской разведке.

Напомним, США перебрасывают военные самолеты в Гренландию. NORAD объявило о прибытии американских военных самолетов на базу Питуффик в Гренландии. Передислокация согласована с Данией и правительством острова.