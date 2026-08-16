В НАТО назвали происхождение дрона, сбитого над Румынией

Российский дрон / © Associated Press

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Беспилотник, который в воскресенье, 16 августа, был сбит над территорией Румынии истребителем F-18, вероятно, был российским.

Об этом заявил представитель штаба операции НАТО Мартин О’Доннелл, которого цитирует Politico.

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По его словам, окончательные выводы о происхождении аппарата ещё предстоит сделать в ходе расследования.

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О’Доннелл отметил, что расследование инцидента продолжается, однако аппарат «похож на российский».

Издание сообщило, что беспилотник был обнаружен с помощью радара примерно в 24 километрах к северу от города Галац после того, как он вошёл в воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы.

После установления радиолокационного контакта испанскому F-18, осуществлявшему воздушное патрулирование в рамках миссии НАТО, было дано разрешение на уничтожение цели. Истребитель сбил беспилотник в 5:01 утра.

Обломки сбитого беспилотника упали на незаселенной территории между двумя селами. Данных о пострадавших в результате падения аппарата нет.

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Румыния продолжает следить за ситуацией

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что постоянно отслеживает ситуацию и в режиме реального времени передает союзникам информацию о подобных инцидентах.

Нарушения румынского воздушного пространства беспилотниками стали регулярным явлением после начала полномасштабной войны России против Украины. Часть российских дронов во время атак на украинскую инфраструктуру вблизи границы с Румынией входила на территорию страны-члена НАТО.

Четвёртый сбитый дрон с начала года

Инцидент, произошедший в воскресенье, стал уже четвертым случаем сбивания беспилотника над Румынией силами НАТО с начала 2026 года.

В июле румынские истребители F-16 сбили три российских дрона, нарушивших воздушное пространство страны. Это стал первый случай, когда румынские ВВС уничтожили такие цели после десятков нарушений воздушного пространства с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Еще один серьезный инцидент произошел в мае, когда российский беспилотник упал на многоквартирный дом в Галаце. Тогда пострадали два человека.

Этот новый случай показывает, что российские авиаудары по Украине по-прежнему создают непосредственную угрозу для стран НАТО, расположенных вблизи украинской границы.

Напомним, что армия Румынии потратила примерно 1,5 миллиона евро на уничтожение трёх российских беспилотников, которые в течение трёх дней нарушали воздушное пространство страны.

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