В НАТО назвали условие для налаживания отношений с Китаем

Для России "жизненно важна" помощь от Китая, чтобы продолжать вести войну против Украины.

Если в Пекине заинтересованы в налаживании хороших отношений с Западными странами, то Китаю следует прекратить поддерживать Россию в ее войне против Украины.

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Об этом во время выступления в Берлине заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что России "жизненно важна" помощь от Китая, чтобы продолжать вести войну против Украины.

Столтенберг сообщил, что в прошлом году Китай предоставил России около 90% микроэлектроники, использованной для производства ракет, танков и самолетов.

Кроме того, Пекин намерен помочь Москве предоставлением своих спутниковых возможностей.

"Китай заявляет, что хочет хороших отношений с Западом. В то же время Пекин продолжает разжигать самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они не могут делать и то, и другое", — подчеркнул Столтенберг.

Столтенберг также призвал союзников по НАТО не зависеть от Китая так, как раньше зависели от поставок энергоносителей из России.

Напомним, ранее сообщалось, что политолог объяснил, почему Китаю сейчас выгодно поддерживать Россию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия наращивает добычу и экспорт природного газа, но продает его Китаю почти по дешевке.

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