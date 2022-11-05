В НАТО оценили риски применения Россией ядерного оружия против Украины

Столтенберг заявил, что Альянс очень серьезно относится к возможной угрозе и сохраняет бдительность.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что вероятность применения Россией ядерного оружия остается низкой.

Такое мнение он высказал в комментарии NTV.

"Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно", — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что применение ядерного оружия изменит характер конфликта, а в ядерной войне не будет победителей.

"Ядерное оружие изменит природу конфликта. Ядерная война не выиграет. Мы четко даем этот месседж. В настоящее время ядерная позиция России остается неизменной", – отметил Столтенберг.

Реакция на ядерные угрозы РФ

Главы МИД стран-членов G7 призвали Россию прекратить ядерную риторику и отвергли ее обвинения в адрес Украины о "грязной бомбе".

Глава КНР Си Цзиньпин отметил необходимость противодействия применению ядерного оружия, а также угрозам его использования. По его словам, мировому сообществу нужно "совместно противодействовать применению или угрозам применения ядерного оружия" и предотвратить "ядерный кризис на евразийском континенте".

Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что Россия не будет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины, поскольку у него нет войск, которые могли бы это правильно сделать.