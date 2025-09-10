- Дата публикации
В НАТО ошарашили реакцией на вторжение российских дронов в Польшу — Reuters
Впервые самолеты НАТО вступили во взаимодействие с потенциальными российскими угрозами в воздушном пространстве Альянса. Однако вторжение дронов на территорию Польши не считается нападением.
НАТО не считает вторжение российских дронов на территорию Польши нападением.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, предварительные данные свидетельствуют о преднамеренном вторжении от шести до 10 российских дронов.
«Это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили во взаимодействие с потенциальными угрозами в воздушном пространстве союзников», — отметил собеседник.
Он добавил, что развернутые в регионе системы ПВО Patriot зафиксировали дроны с помощью радаров, но огонь по ним не открывали.
По словам источника, в ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты AWACS для разведки, а также самолеты-заправщики, которые работали под руководством НАТО.
Напомним, во время российской атаки по Украине в ночь на 10 сентября вражеские дроны вторглись в Польшу — там их сбили. Президент страны Кароль Навроцкий сообщил, что в связи с инцидентом состоится совещание в Совете нацбезопасности и обороны Польши, а правительство проведет экстренное заседание.
Из-за залета российских дронов в Польше закрывали аэропорты. В связи с нарушением воздушного пространства страны в 10 воеводствах объявлен ускоренный вызов резервистов ТрО.
Заметим, когда президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать залет российских дронов в Польшу, он просто убежал от вопросов журналистов.