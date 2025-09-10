Российские дроны «Шахед» / © ТСН

Дополнено новыми материалами

НАТО не считает вторжение российских дронов на территорию Польши нападением.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, предварительные данные свидетельствуют о преднамеренном вторжении от шести до 10 российских дронов.

«Это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили во взаимодействие с потенциальными угрозами в воздушном пространстве союзников», — отметил собеседник.

Он добавил, что развернутые в регионе системы ПВО Patriot зафиксировали дроны с помощью радаров, но огонь по ним не открывали.

По словам источника, в ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты AWACS для разведки, а также самолеты-заправщики, которые работали под руководством НАТО.

Напомним, во время российской атаки по Украине в ночь на 10 сентября вражеские дроны вторглись в Польшу — там их сбили. Президент страны Кароль Навроцкий сообщил, что в связи с инцидентом состоится совещание в Совете нацбезопасности и обороны Польши, а правительство проведет экстренное заседание.

Из-за залета российских дронов в Польше закрывали аэропорты. В связи с нарушением воздушного пространства страны в 10 воеводствах объявлен ускоренный вызов резервистов ТрО.

Заметим, когда президента США Дональда Трампа попросили прокомментировать залет российских дронов в Польшу, он просто убежал от вопросов журналистов.