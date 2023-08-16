В НАТО отметили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Позиция была озвучена лидерами государств Альянса во время саммита в Вильнюсе. Она не изменилась.
В НАТО подчеркнули, что полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом в комментарии "Общественному" сообщил официальный представитель блока.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира", — заявил представитель блока.
Он также подчеркнул, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях достичь мира. И, по его словам, очевидно, что существует потребность в договоренностях безопасности, которые бы гарантировали, что война не повторится.
"Позиция Альянса четкая и не изменилась", – добавил он.
Напомним, что заявление чиновника из Альянса о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части наших территорий в нашем государстве было расценено как вброс. В частности, об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Кандидат политических наук Алексей Буряченко также прокомментировал ситуацию, заявив, что в НАТО прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что "решение о мире" может быть сейчас только на основании формулы мира.
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