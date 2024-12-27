В НАТО отреагировали на повреждение подводных кабелей в Балтийском море

Генсек НАТО Марк Рютте провел разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом
НАТО увеличит свое военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем сообщении в соцсети Х.
Он провел разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом по поводу расследования возможных диверсий в этом регионе.
"Выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО увеличит свое военное присутствие в Балтийском море", — отметил Рютте.
Напомним, в Балтийском море был поврежден электрокабель между двумя странами НАТО
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