В НАТО отреагировали на повреждение подводных кабелей в Балтийском море

НАТО увеличит свое военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем сообщении в соцсети Х.

Он провел разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом по поводу расследования возможных диверсий в этом регионе.

"Выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО увеличит свое военное присутствие в Балтийском море", — отметил Рютте.

Напомним, в Балтийском море был поврежден электрокабель между двумя странами НАТО

Читайте также: