В НАТО отреагировали на уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

Генсек НАТО прокомментировал уничтожение "Цезаря Куникова". По его словам, это усиливает оптимизм относительно ВСУ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал последние успехи Украины в Черном море после потопления российского БДК "Цезарь Куников".

Об этом он говорил журналистам перед встречей министров обороны Североатлантического союза 14 февраля.

Столтенберг напомнил, что Украина в прошлом году сделала Черное море опасным для российских кораблей.

"Украина смогла нанести существенные повреждения российскому флоту. Они, по сути, смогли отбросить флот от Западной части Черного моря – и это большое достижение и большая победа", – сказал он.

По словам генсека НАТО, это также усиливает оптимизм союзников по военным возможностям ВСУ.

"Мы все разочарованы тем, что прошлогоднее контрнаступление не достигло большего успеха. Но надо помнить, что хотя линия фронта не сместилась, но Украина смогла атаковать далеко за линией фронта и на земле, разрушая важные мощности, в том числе российские самолеты (на аэродромах), и на море, продолжая разрушать российский флот", – сказал Столтенберг, комментируя последние сообщения.

Он добавил, что "еще несколько месяцев назад мало кто верил, что это было возможно", поэтому Украина превзошла ожидания.

"Сейчас коридор экспорта украинского зерна работает даже без договоренностей с россиянами. И это – демонстрация возможности ВСУ. Это произошло прежде всего благодаря Вооруженным силам Украины, хотя и помощь союзников была важна", – объяснил он.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны 14 февраля нанесло удар по российскому флоту в Черном море, в результате чего был уничтожен крупный десантный корабль россиян "Цезарь Куников". Поражение произошло в территориальных водах Украины возле Алупки благодаря морским дронам "Magura V5". ТСН.ua собрал все, что известно об операции против российского судна.

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