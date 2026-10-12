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Дата публикации
Категория
Мир
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В НАТО оценили будущее России после войны и назвали главные угрозы для Альянса

В НАТО оценили долгосрочные последствия войны против Украины для России и риск прямого нападения на страны Альянса.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В НАТО оценили будущее России после войны

В НАТО оценили будущее России после войны / © Фото из открытых источников

В руководстве НАТО поделились оценками долгосрочных последствий войны для России, а также проанализировали текущий уровень угроз безопасности стран-членов Альянса.

По словам верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерала Алексуса Гринкевича, колоссальные потери на фронте существенно подрывают будущий потенциал государства-агрессора.

Об этом сообщает Clash Report.

В НАТО оценили будущее России после войны и риски для стран Альянса

«Украинцы также несут потери, но россияне ежемесячно теряют убитыми значительно, значительно больше людей. Это имеет долгосрочные последствия для будущей жизнеспособности России и уровня благосостояния, которого она сможет достичь в будущем уже после завершения этого конфликта», — отметил генерал.

Кроме того, в командовании Альянса оценили вероятность прямого военного нападения со стороны РФ на территории государств НАТО.

На данный момент вероятность масштабной агрессии остается относительно невысокой, ведь основные силы и ресурсы российской армии остаются на войне с Украиной.

«Сейчас риск масштабного нападения на территорию НАТО относительно низкий. Причина в том, что Владимир Путин ведет войну в Украине, и его войска, к сожалению, задействованы в этом конфликте. Эти силы не могут использоваться для угрозы территории НАТО. Это не означает, что он не способен на какие-либо менее масштабные действия, конечно, мы видим диверсионную деятельность и все что происходит», — подчеркнул Алексус Гринкевич.

Вместе с тем, в НАТО предостерегают: ослабление риска полномасштабного вторжения не означает полного отсутствия угроз, поскольку Кремль продолжает прибегать к гибридным методам влияния и диверсионной деятельности на территории европейских стран.

ЕС готовит новые ограничения против России

Напомним, в Европейском Союзе готовят более жесткие визовые правила для граждан России из-за опасений диверсий, поджогов и других гибридных угроз для Шенгенской зоны.

Еврокомиссия планирует представить соответствующие предложения в начале следующего года. За ужесточение ограничений выступают, в частности, Польша, Швеция и Эстония, ведь за прошлый год россиянам было выдано около 478 тысяч шенгенских виз, что создает уязвимости в системе безопасности Европы.

Кроме призывов Еврокомиссии к странам-членам ЕС выдавать меньше виз россиянам, раздаются и более радикальные предложения. В частности, Эстония предлагает полностью запретить въезд в ЕС около 650 тысячам бывших российских военнослужащих, которые принимали участие в войне против Украины, чтобы предотвратить их привлечение российскими спецслужбами к диверсиям или организованной преступности.

Представители уже более десяти стран региона настаивают на едином и скоординированном подходе, чтобы устранить разногласия между правилами отдельных государств.

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