В НАТО ответили, будет ли Румыния вовлечена в войну с Россией

Комментарии замглавы НАТО прозвучали через несколько дней после того, как румынские власти дважды подтвердили обнаружение фрагментов беспилотников на территории страны.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана "не видит риска", что член Альянса Румыния будет вовлечена в войну после недавнего обнаружения фрагментов беспилотников на ее территории вблизи границы с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Independent.

"Самое важное — снова подтвердить тот факт, что нет никаких признаков умышленных действий (со стороны России) по нанесению удара по румынской территории, а значит, и по территории НАТО", — сказал Джоана журналистам во время посещения школы вблизи столицы Румынии.

Комментарии заместителя главы НАТО прозвучали через несколько дней после того, как румынские власти дважды подтвердили обнаружение фрагментов беспилотников на территории страны во время постоянных атак российских войск на порты реки Дунай Украины через реку со стороны члена НАТО Румынии.

В то же время румынские граждане, проживающие недалеко от границы, боятся, что война может перекинуться в их страну.

"Когда вы слышите звуки войны в нескольких сотнях метров от вашего дома, с места, где вы работаете, это вызывает беспокойство. Но нет никакого риска для Румынии принимает участие в этом конфликте", — сказал Джоана.

После очередного обнаружения фрагментов беспилотника президент Румынии Клаус Йоханнис ответил, что они "схожи с теми, которые использует российская армия", и что этот инцидент свидетельствует об "абсолютно неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства Румынии, Союзник НАТО с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом". регионе".

"Я хочу заверить румынскую общественность и особенно тех, кто находится на дунайской границе с Украиной, что нет причин для беспокойства. Возможно, мое присутствие будет сигналом уверенности и спокойствия", — сказал Джоана, добавив, что он намерен посетить эти дунайские районы.

Добавим, что Румыния после обнаружения обломков дронов на своей территории срочно вызвала временного поверенного в делах России для разговора.

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