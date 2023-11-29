В НАТО ответили, имеет ли военное руководство Украины план по войне на 2024 год

Столтенберг подчеркнул, что партнеры не навязывают Украине подход, как вести войну о РФ.

В НАТО отрицали заявления некоторых политиков в Украине, что у высшего военного руководства нет плана войны на 2024 год.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе после заседания Совета Украина — НАТО в среду, 29 ноября.

"То, как генерал Залужный описал ситуацию — точным. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не достаточно быстро — это тоже правда. Но в то же время Залужный не утверждал, что у него нет плана, потому что у него есть план!", – подчеркнул он.

Однако, как подчеркнул Столтенберг, воплощение этого плана является "чрезвычайно сложной задачей даже с той поддержкой, которую Запад оказывает Украине".

Генсек НАТО отметил, что Украина добилась "большого успеха" в Черном море.

"То, что им удалось достичь такого на Черном море – доказывает, что Украина чрезвычайно успешна и имеет план достижения успеха", — добавил он.

Напомним, на днях заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла призвала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного , аргументируя это тем, что "военное руководство якобы не имеет плана войны на 2024 год". После таких заявлений в Раде зарегистрировали законопроект об отзыве Безуглой из комитета ВР по нацбезопасности.

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