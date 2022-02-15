В НАТО пока не приняли окончательного решения, приглашать ли Украину на летний саммит — Столтенберг

В НАТО пока не приняли окончательного решения, приглашать ли Украину на летний саммит — Столтенберг

Саммит должен пройти 29-30 июня в Мадриде.

В НАТО заявили, что пока в Альянсе не было принято окончательное решение о приглашении Украины и Грузии на июньский саммит в Мадрид.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе во вторник, 15 февраля.

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"В НАТО пока не решили, будем ли мы приглашать лидеров Украины и Грузии в Мадрид на июньский саммит альянса. Пока преждевременно говорить о возможных форматах саммита в Мадриде", — сказал он, отвечая на вопросы.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг в интервью испанской газете La Vanguardia сообщил, что якобы у НАТО поддержали предложение пригласить Украину и Грузию на летний саммит.

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