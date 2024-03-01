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В НАТО показали видео перехвата российских истребителей над Балтикой

В НАТО показали видео перехвата российских истребителей над Балтикой

Фото: Воздушное командование НАТО

Два французских самолета Mirage 2000-5 перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 над Балтийским морем.

Командование воздушных сил НАТО показало момент перехвата российских самолетов над Балтикой.

Видео и фото появится на странице ВС НАТО в Х (Twitter ).

Инциденты произошли 29 февраля в международном воздушном пространстве к северу от Польши.

"Посмотрите, как это выглядит, когда 2 французских Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем", — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что после этого французские истребители получили новую задачу, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши.

Отметим, что французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО", целью которой является обеспечение безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. Эти миссии ужесточились после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, ранее экс-посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый предположил, что Россия стремится напасть на одну из стран НАТО, чтобы показать неспособность Североатлантического союза быстро реагировать. И этим государством может стать Эстония.

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