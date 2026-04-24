В НАТО поставили Трампа на место после угроз "выбросить" Испанию из Альянса: что ответили

Трамп угрожает изъять Испанию из НАТО / © Reuters

Учредительный договор Североатлантического альянса не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключении, поэтому угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Испании бессмысленны.

Об этом заявил неназванный чиновник НАТО в комментарии ВВС.

В Пентагоне отказались комментировать информацию о том, что США могут попытаться приостановить членство Испании из-за ее позиции относительно войны с Ираном.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила BBC, что несмотря на «все», что США сделали для своих союзников по НАТО, «они не были рядом с нами».

«Военное министерство [министерство обороны] обеспечит президенту надежные варианты, чтобы наши союзники больше не были бумажными тиграми, а вместо этого выполняли свою часть работы. У нас нет дальнейших комментариев относительно любых внутренних обсуждений по этому поводу», — сказала она.

Ранее сообщалось, что во внутреннем электронном письме Пентагона было предложено президенту США Дональду Трампу принять меры для «наказания» союзников, которые не поддержали его кампанию против Ирана.

Внутреннее электронное письмо Пентагона описывает возможные шаги США в ответ на действия союзников по НАТО, которые, по мнению Вашингтона, не поддержали американские операции в войне с Ираном. По словам американского чиновника, среди предложенных вариантов — отстранение Испании от Альянса и пересмотр позиции Соединенных Штатов относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил журналистам, что его правительство не ориентируется в своей работе на «электронные письма».

«Мы работаем с официальными документами и официальной позицией, которую, в этом случае, занимает правительство Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Санчес добавил, что Испания поддерживает «полное сотрудничество со своими союзниками, но всегда в рамках международного права».

Конфликт США с НАТО — последние новости

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и чиновника Минобороны США сообщило, что администрация Дональда Трампа ищет способы наказать союзников, которые отказались поддержать Белый дом в войне с Ираном. Для этого якобы может быть использовано разделение стран НАТО на «непослушных и образцовых».

Тем временем европейские страны активизировали разработку резервного сценария на случай возможного выхода США из НАТО или сокращения их роли в Альянсе.