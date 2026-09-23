В НАТО предупредили об опасном изменении в поведении Путина: что именно настораживает Альянс

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин становится все более «безрассудным, опасным и подверженным риску» на фоне затягивания войны против Украины и пытается посеять разногласия между союзниками по НАТО.

Об этом в интервью Associated Press заявил заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе, главный маршал авиации сэр Джон Стрингер.

Реклама

По его словам, странам Альянса необходимо учитывать высокий уровень напряженности и осторожно действовать, поскольку Путин может стремиться спровоцировать НАТО на «чрезмерную реакцию».

Реклама

Стрингер подчеркнул, что граница между случайными и преднамеренными инцидентами становится все тоньше. В частности, речь идет о российских беспилотниках, которые могут попадать в воздушное пространство стран НАТО из-за отклонений от курса, работы средств радиоэлектронной борьбы или умышленных действий.

В то же время он отметил, что сама возможность ужесточения таких действий еще не означает, что Москва уже приняла соответствующее решение.

В НАТО призывают не преувеличивать угрозу прямой войны

Несмотря на рост числа инцидентов, ряд западных чиновников считает прямой военный конфликт России с НАТО маловероятным.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что, по оценке Лондона, Путин не стремится к прямой конфронтации с Альянсом.

Реклама

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич также обратил внимание, что у границ балтийских стран пока не наблюдается наращивание российских войск.

«Украина воюет. Россия поглощена Украиной. Мы не наблюдаем наращивания военного присутствия у наших границ», - сказал он.

Посол США в НАТО Мэтью Витакер также заявил, что, по его мнению, Путин не желает конфликта с Альянсом. Он предположил, что часть вторжений российских дронов в воздушное пространство Румынии или Польши могла быть непреднамеренной.

В то же время Витакер назвал более тревожными гибридные действия, в частности, диверсии.

Реклама

Число подозрительных инцидентов в Европе растет

По данным AP, европейские страны уже не раз сталкивались с российскими беспилотниками и ракетами, а также с кампанией скрытых диверсий после начала полномасштабной войны против Украины.

Интерактивная карта агентства показывает рост количества таких инцидентов — от 59 случаев в марте 2025 года до более 210. Речь идет о вандализме, пропагандистских и информационных операциях, поджогах, диверсиях и кибератаках.

Среди последних случаев AP упоминает подозрение Германии по поводу российского следа в инциденте в аэропорту Лейпцига, где вблизи украинского самолета с авиационным горючим нашли беспилотник со взрывчаткой. Британские чиновники также заявляли о сорванном плане диверсии на заводе по производству дронов вблизи Лондона.

В то же время, часть других инцидентов — в том числе пожар на оборонном предприятии в Эстонии и взрыв на складе боеприпасов в Болгарии — публично с Россией не связывали.

В НАТО считают, что Москва хочет ослабить поддержку Украины

По словам Стрингера, Путин рассматривает разные способы посеять разногласия между странами НАТО, поскольку война против Украины развивается не так, как планировала Москва.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также считает, что Россия пытается испытывать страны Альянса скрытыми атаками, причастность к которым сложно доказать.

В то же время, он назвал маловероятным обычное военное нападение России на Европу в ближайшее время, поскольку Москва сосредоточена на войне против Украины и вынуждена учитывать возможный ответ НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Москва понимает связь между США и Европой и знает о возможности жесткого ответа Альянса.

По оценке Михала, высокий уровень враждебной активности России будет сохраняться, пока Москва не изменит своих военных целей.

Напомним, США планируют восстановить военное присутствие сразу в двух районах Гренландии - на бывшей базе времен Холодной войны на юге острова и на военном форпосте на восточном побережье. Речь идет о Нарсарсуаке на юге Гренландии, где США до 1950-х годов удерживали военную базу Bluie West One, а также Местерсвиг на востоке острова. Второй объект в настоящее время использует датское спецподразделение Sirius Dog Sled Patrol.

Новости партнеров

Новости партнеров