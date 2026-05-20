В НАТО пригрозили Кремлю ответом на "ядерку" и сделали заявление об украинских дронах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал «разрушительный» ответ Альянса на ядерные учения России и Беларуси и гипотетический запуск соответствующих ракет по Украине. Также генсек прокомментировал инциденты с украинскими дронами в воздушном пространстве стран Балтии.

«Посмотрите, что произошло за последние несколько дней. Это именно то, что мы планировали и к чему готовились. Спокойный, решительный и пропорциональный ответ на эти вторжения дронов», — сказал Рютте.

Он также отверг заявления России о том, что страны-члены НАТО якобы позволили использовать свою территорию для украинских атак против нее.

«И если дроны прилетают из Украины, то они там не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию. Они там из-за безрассудного, незаконного, полномасштабного нападения России в 2022 году, которое началось в 2022-м, после того, что Россия сделала в Крыму в 2014 году против Украины. Именно поэтому это происходит. И, как вы видели вчера, 19 мая — это было вчера или позавчера — румынский истребитель F-16 из миссии воздушной полиции НАТО в Балтии, которая базируется в Литве, сбил этот дрон над воздушным пространством Эстонии. Поэтому это именно то, что мы планировали и к чему готовились», — рассказал Рютте.

Также генсек НАТО анонсировал «разрушительную» реакцию в ответ на совместные российско-белорусские учения по подготовке к использованию ядерных боеприпасов и гипотетическое применение Россией ядерного оружия против Украины.

Украинские дроны в небе НАТО — что известно

Напомним, 19 мая в воздушном пространстве Эстонии впервые сбили украинский дрон, который летел к целям в РФ, но сбился с курса из-за российских средств РЭБ. На перехват аппарата поднялись румынские истребители F-16 миссии НАТО с базы в Шяуляе, которые уничтожили его в районе Кабликюла. Украинский министр обороны Михаил Федоров извинился за инцидент. МИД Эстонии отметил эффективность ПВО НАТО и подтвердил право Украины бить по военным объектам РФ.

Служба внешней разведки РФ обвинила Украину в подготовке ударов дронами по российским тыловым регионам с территории Латвии, чтобы якобы сократить время подлета к целям. Москва утверждает, что Киев уже перебросил в Латвию военных и разместил их на местных базах, а страны Балтии ранее предоставляли воздушные коридоры для украинских дронов. На фоне этих заявлений РФ разразилась угрозами в адрес Риги, цинично обвинив латвийские власти в русофобии и заявив, что членство в НАТО не защитит страну от «ответного удара».

