В НАТО приняли решение увеличить присутствие миротворцев в Косово – Столтенберг

Генсек Столтенберг также предостерег от подрыва ситуации со стороны России.

НАТО увеличивает численность контингента в Косово KFOR на фоне стрельбы в селе Баньска. Альянс очень серьезно отнесся к вспышке насилия, приведшей к гибели четырех человек.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Косово Вьосой Османи в Приштине, передает "Радио Свобода".

Альянс рассматривает вопрос постоянного увеличения военного контингента в Косово после столкновений на севере региона в сентябре.

НАТО приняло решение увеличить численность миротворцев в Косово KFOR после стрельбы в сербском православном монастыре села Баньска 24 сентября 2023 года. Там произошло сражение правоохранителей с вооруженными нападающими.

По словам Столтенберга, в НАТО размышляют, стоит ли еще усилить присутствие миротворцев в Косово, чтобы гарантировать, что ситуация не выйдет из-под контроля и не создаст нового жестокого конфликта в Косово или за его пределами.

Он также заявил, что ответственные за стрельбу должны понести ответственность, а также пообещал озвучить это сообщение во время встреч, которые должны состояться 21 ноября в столице Сербии Белграде.

"Такие насильственные нападения неприемлемы. Виновные должны предстать перед правосудием", – сказал он.

Столтенберг предостерег от подрыва стабильности со стороны России

Альянс увеличил объем контингента, численность которого обычно составляет 4 500 человек, на несколько сотен военнослужащих, прислав дополнительные силы из Великобритании и Румынии.

Между тем, прибыв в Приштину из боснийского Сараево, глава НАТО предостерег от "сепаратистской и раскольнической риторики", охватившей Боснию, и признаков "злонамеренного иностранного вмешательства", в частности, со стороны России.

Глава НАТО сказал, что союзники "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность" Боснии на фоне растущего беспокойства, что Москва пытается внести нестабильность в регион, пытаясь отвлечь внимание от своего полномасштабного вторжения в Украину.

Он сказал, что вмешательство России чревато подорвать стабильность и ослабить реформы.

"Все политические лидеры должны работать над сохранением единства, развитием национальных институций и достижением примирения. Это имеет решающее значение для стабильности и безопасности страны", – сказал Столтенберг.

Напомним, 24 сентября, вооруженные люди на бронетехнике захватили монастырь в селе Баньска на севере Косово, населенном этническими сербами . Полиция осаждала монастырь, в перестрелке погиб один полицейский и трое нападающих.

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