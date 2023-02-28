В НАТО признали, что возврат к нормальным отношениям с Россией невозможен

В то же время Столтенберг до сих пор считает, что правильным решением было воспользоваться историческим моментом для построения лучшей безопасности в Европе вместе с Россией.

Завершение войны в Украине не станет возвращением к нормальным отношениям с Россией. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что пути назад нет.

Об этом Столтенберг заявил на саммите стран Северной Европы SAMAK в Хельсинки.

"В конце холодной войны многие из присутствующих в этом зале верили, что мы сможем построить лучшие отношения с Россией. Так же, как и я. И я до сих пор считаю, что правильным решением было воспользоваться историческим моментом для построения лучшей безопасности в Европе вместе с Россией ", – заявил Столтенберг.

В то же время, глава Кремля Владимир Путин, как сказал Столтенберг, "решил отойти от сотрудничества и диалога" и разрушил основополагающие принципы глобальной безопасности, напав на соседние страны и пытаясь "взорвать наши демократические государства".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса напомнил о решении Кремля приостановить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, положения которого она нарушала за последние несколько лет.

"Поэтому мы должны признать, что окончание этой войны не будет возвращением к нормальным отношениям с Россией. Обратного пути нет", — сказал Столтенберг.

Напомним, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО рано или поздно встанет. Но отметил, что Альянс должен подумать "десять тысяч раз" перед принятием решения.