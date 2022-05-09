В НАТО призвали Путина прекратить войну в Украине и сообщили, что будут помогать Киеву защищаться

В НАТО призвали Путина прекратить войну в Украине и сообщили, что будут помогать Киеву защищаться

Столтенберг в День победы над нацизмом призвал главу Кремля прекратить войну в Украине.

9 мая генеральный секретарь НАТО Столтенберг обратился в Москву с просьбой прекратить войну в Украине. Альянс и дальше будет помогать Киеву защищаться.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился в Россию в День победы над нацизмом. Он призвал главу Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине, передает Die Welt.

"Я еще раз призываю президента Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска из Украины и начать мирные переговоры", – заявил генсек.

При этом Столтенберг отметил, что Альянс "стоит на стороне Украины и будет отстаивать право на самооборону".

В то же время, генсек подчеркнул, что Москва в прошлом регулярно использовала день памяти 9 мая, чтобы "распространять неправду о Западе и критиковать НАТО".

"Я ожидаю, что 9 мая этого года Путин снова распространит ложь о НАТО и Западе в целом", — добавил он.

Напомним, в РФ парад, который там устроил Путин, называют позорным, потому что перспектив нет никаких.

Как сообщалось, в Мариуполе "актеры" из России растащили 300 метров георгиевской ленты и призвали местных на полевую кухню.

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