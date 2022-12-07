В НАТО прокомментировали "хлопок" на аэродромах РФ: Украина имеет право защищаться от нападений России

Россия не показала "никаких признаков для участия в переговорах, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины", подчеркнул генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал "хлопок" на российских аэродромах и заявил, что Украина имеет право защищаться от жестоких атак РФ, которые оставляют украинцев без света, отопления и воды.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на его интервью Financial Times.

Также читайте На российском военном аэродроме в Энгельсе прозвучала воздушная тревога

Также он подчеркнул, что условия мирных переговоров между РФ и Украиной пока не созрели. Россия не показала "никаких признаков для участия в переговорах, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины".

Кроме того, Столтенберг добавил, что НАТО должна быть готова к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени.

" Когда эта война закончится, это не значит, что мы вернемся к каким-нибудь хорошим или нормальным отношениям с Россией", – сказал он.

Взрывы на российских аэродромах в Энгельсе, Дягилево и Курске: что известно

На аэродромах в Дягилеве и Энгельсе в России 5 декабря произошли взрывы, в результате чего повреждены стратегические бомбардировщики Ту-95. Эти аэродромы расположены почти на 500-700 км в глубине территории РФ.

Еще один взрыв прогремел в ночь на 6 декабря на аэродроме в Курске. Там тоже сообщалось об ушибах беспилотниками.

В Минобороны России признали, что их авиабазы были атакованы. В Москве заявили, что удары были произведены "реактивными беспилотниками советского производства", в результате которых погибли несколько солдат, еще несколько были ранены.

Западные эксперты отметили, что заявление Минобороны России о том, что к взрывам на аэродромах Энгельс и Дягилеве причастна Украина с ее беспилотниками советского производства, признает "позорную слабость" в возможностях РФ защитить свои военные объекты.

Второй день под ударом: на российских аэродромах горит военная техника

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.