В НАТО прокомментировали "хлопок" на аэродромах РФ: Украина имеет право защищаться от нападений России

Россия не показала "никаких признаков для участия в переговорах, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины", подчеркнул генсек НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал "хлопок" на российских аэродромах и заявил, что Украина имеет право защищаться от жестоких атак РФ, которые оставляют украинцев без света, отопления и воды.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на его интервью Financial Times.
Также он подчеркнул, что условия мирных переговоров между РФ и Украиной пока не созрели. Россия не показала "никаких признаков для участия в переговорах, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины".
Кроме того, Столтенберг добавил, что НАТО должна быть готова к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени.
"Когда эта война закончится, это не значит, что мы вернемся к каким-нибудь хорошим или нормальным отношениям с Россией", – сказал он.
Взрывы на российских аэродромах в Энгельсе, Дягилево и Курске: что известно
На аэродромах в Дягилеве и Энгельсе в России 5 декабря произошли взрывы, в результате чего повреждены стратегические бомбардировщики Ту-95. Эти аэродромы расположены почти на 500-700 км в глубине территории РФ.
Еще один взрыв прогремел в ночь на 6 декабря на аэродроме в Курске. Там тоже сообщалось об ушибах беспилотниками.
В Минобороны России признали, что их авиабазы были атакованы. В Москве заявили, что удары были произведены "реактивными беспилотниками советского производства", в результате которых погибли несколько солдат, еще несколько были ранены.
Западные эксперты отметили, что заявление Минобороны России о том, что к взрывам на аэродромах Энгельс и Дягилеве причастна Украина с ее беспилотниками советского производства, признает "позорную слабость" в возможностях РФ защитить свои военные объекты.
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