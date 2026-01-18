В НАТО прокомментировали контакты с Трампом по Гренландии: что обсуждали

Марк Рютте и Дональд Трамп / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Гренландии и в Арктическом регионе.

Об этом Рютте написал в соцсетях.

По его словам, консультации между НАТО и США по этому вопросу будут продолжаться и дальше.

"Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике. Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе в конце этой недели", - отметил генсек Альянса.

Предпосылки

Заявление прозвучало на фоне обострения дискуссий вокруг статуса Гренландии. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении карательных пошлин против ряда европейских союзников из-за их отказа обсуждать возможную продажу острова.

Трамп также публично подтвердил серьезность своих намерений по поводу Гренландии, что, по оценкам европейских столиц, создает критическую ситуацию для НАТО. В Европе такие действия Вашингтона называют "непредсказуемыми" и "чрезвычайными".

Заявления Трампа о "неприемлемости" пребывания Гренландии вне контроля США уже привели к дипломатическому напряжению внутри Альянса и заставили европейских союзников искать механизмы сдерживания союзника.

Также ранее сообщалось, что если президент США Дональд Трамп реализует свое намерение завладеть Гренландией, европейские союзники по НАТО могут применить сразу несколько рычагов влияния на Соединенные Штаты. Одним из способов влияния на США может стать отказ американских сил и баз на европейском континенте.