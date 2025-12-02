В НАТО раскрыли свой "план Б", если мирные переговоры по Украине провалятся

НАТО усилит поддержку Украины, если Путин не изменит позиции / © Associated Press

Реклама

Европейские члены НАТО положительно оценивают активизацию США в попытках остановить российскую агрессию против Украины, однако реалистично оценивают шансы на успех.

Об этом говорится в материале «Радио Свобода» со ссылкой на информацию дипломатов стран Альянса, которые общались на условиях анонимности.

Так что чиновники отмечают, что Москва не демонстрирует готовность к конструктивным переговорам.

Реклама

Один из чиновников подчеркнул, что реакция России лишь подтверждает ее непреклонность: Кремль продолжает массированные удары по гражданской инфраструктуре и энергетике — в масштабах, которых раньше не было.

Другой дипломат сравнил нынешний этап дипломатии со «скороваркой», когда давление внутри процесса растет каждый день. По его мнению, первые выводы можно будет делать после возвращения спецпосланника США Стива Уиткоффа из Москвы, где у него 2 декабря встреча с Владимиром Путиным.

По информации источников, Путину могут представить обновленный вариант мирного плана, который, по оценке дипломатов НАТО, «радикально отличается» от первоначального документа на 28 пунктов.

Несмотря на отсутствие европейцев в комнате переговоров, их позиция все равно учитывается, подчеркивают собеседники. Самыми чувствительными вопросами остаются будущий статус оккупированных территорий и гарантии безопасности Украины.

Реклама

В Альянсе подчеркивают, что любые договоренности должны быть, прежде всего, согласованы с Киевом, и только тогда могут рассматриваться как основа для длительного мира.

Некоторые дипломаты не исключают, что Путин вообще не уступит ни одну позицию.

«Украина демонстрирует готовность к сложным решениям, Соединенные Штаты прилагают значительные усилия. Проблема только в том, что Россия не двигается ни на шаг. Единственное, что она реально готова принять — это капитуляция Украины», — отметил один из чиновников.

Каким может быть «план Б» НАТО

В случае провала нынешних дипломатических попыток европейские партнеры Украины намерены перейти к усиленной поддержке:

Реклама

увеличение поставок вооружений,

расширение помощи украинской экономике,

новые санкции против России.

Отдельно отмечается, что независимо от завершения войны большинство союзников НАТО считают Россию долгосрочной угрозой и уже планируют увеличение собственных военных возможностей и восстановление оборонной промышленности.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что мирный план с США имеет 20 готовых пунктов.

По словам Зеленского, первоначальное предложение было сокращено с 28 до 20 пунктов в Женеве и «финально согласовано» во Флориде.