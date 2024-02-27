В НАТО рассказали о своих действиях, если Россия попытается присоединить Приднестровье

В Альянсе считают, что Кремль не имеет сил и ресурсов на аннексию Приднестровья.

В НАТО скептически относятся к заявлениям о том, что Россия может аннексировать Приднестровье. В Альянсе считают, что у Кремля нет на это сил и ресурсов.

Такое мнение высказал в интервью изданию Realidadea.md заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Он также рассказал о плане действий Альянса, если Россия все же попытается аннексировать Приднестровье.

Как отреагирует НАТО

Джоане заявил, что НАТО осудит действия России, если российские оккупанты все же решат аннексировать Приднестровье.

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"Если Россия решит аннексировать Приднестровье, НАТО осудит подобные действия и продолжит поддерживать Республику Молдова", – подчеркнул заместитель генсека НАТО.

Джоане добавил, что российский президент Владимир Путин планировал "зажать Украину в тиски", в частности — с помощью "Приднепровской Молдавской Республики", где и сейчас находятся российские военные и сепаратисты. Впрочем, в НАТО считают, что у России нет сил это сделать.

Кроме того, Мирча Джоане поделился мнением по поводу так называемых референдумов, которые Россия проводит на оккупированных территориях. Так, заместитель генсека НАТО подчеркнул, что все такие действия в непризнанных Осетии, Абхазии и в Приднестровье, которые были организованы и проведены ранее, абсолютно недействительны с международной точки зрения.

Говоря о том, что следует ожидать от "съезда депутатов", который анонсировали на 28 февраля, Джоане предположил, что будет объявлено не о "референдуме", а о новых торговых соглашениях между Приднестровьем и Россией. Заместитель генсека НАТО также добавил, что в "ПМР" уже проходил так называемый референдум несколько лет назад.

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Справка: в 2006 году в Приднестровье прошел так называемый референдум за присоединение к России. По результатам "голосования", 97,2% избирателей тогда поддержали присоединение к России.

Напомним, 28 февраля в Приднестровье планируется впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней. Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба считает,что обращение в Россию об аннексии региона, вероятно, будет принято на этом съезде.

Однако Главное управление разведки Минобороны Украины отмечает, что депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде, 28 февраля 2024 года, не планируют обращаться к Путину с просьбой войти в состав России.

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