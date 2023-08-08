В НАТО рассказали, видят ли угрозы со стороны "вагнеровцев" в Беларуси для Альянса

НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси. Однако прямой или косвенной угрозы со стороны боевиков российского ЧВК "Вагнер" для стран Альянса пока нет.

Об этом заявила представитель НАТО Оана Лонгеску в комментарии изданию РАР.

"Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы со стороны наемников "Вагнера" для наших союзников, но мы остаемся бдительными", – сказала Лунгеску.

По словам спикера, Альянс значительно усилил свое оборонное присутствие в восточной части НАТО в ответ на агрессию России, и "продолжает делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории Альянса".

"Как заявили лидеры НАТО на Вильнюсском саммите в июле, мы призываем все страны не оказывать никакой помощи незаконной войне России против Украины и осуждаем всех тех, кто активно содействует российской войне", – сказала она.

Представитель НАТО также добавила, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для российских войск, воюющих против Украины, и поддержания российской агрессии.

Ранее представительница НАТО Оана Лонгеску, которая дольше всего занимала этот пост в истории Альянса, объявила, что уходит в отставку этим летом.

Напомним, что Литва увеличивает силы на границе с Беларусью на фоне угрозы "вагнеровцам".

Между тем, пограничники Польши просят о дополнительной военной поддержке на границе с Беларусью после провокации с белорусскими вертолетами и нелегальными мигрантами.