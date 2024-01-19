В НАТО рассматривают два основных возможных сценария агрессии России против Альянса – СМИ

В НАТО рассматривают два основных возможных сценария агрессии России против Альянса. Первым сценарием является попытка захвата стратегически важного шведского острова Готланд. Учения НАТО, симулировавшие подобное развитие событий, проходили в прошлом году. В НАТО к нападению на Готланд готовы и опасаются иного сценария – агрессии против стран Балтии.

Об этом пишет немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Издание RND подчеркивает, что секретный документ Бундесвера, на который ссылалась газета Bild, не является уникальным. Это базовый сценарий, из которого исходят в НАТО.

RND конкретизирует публикацию Bild о том, что НАТО готовится к войне с РФ: Россия начнет с нагнетания обстановки и конфликтов в странах Балтии. Цель на поверхности – усилить вражду между литовцами, латышами, эстонцами и русскоязычным меньшинством в этих странах. Можно смело сказать, что этот этап уже начался, а аресты и высылки, которые запланировали и уже проводят Рига и Таллинн, в определенном смысле играют на руку Кремлю. Следующим шагом будут масштабные военные учения, которые, как ожидается, пройдут в Беларуси – в непосредственной близи от границы с Польшей и Литвой. Третий этап – наступление из Беларуси и попытка захватить Сувалкский коридор. Ввод войск на территорию стран Балтии будет представлен как гуманитарная акция по защите соотечественников, а НАТО будет предложено принять новый статус-кво, дабы избежать ядерной войны.

"Важным аспектом в этом контексте является роль Беларуси. В сценарии, который описывает RND, вооруженные силы Беларуси не упоминаются, а сама Беларусь рассматривается лишь как плацдарм для российской агрессии. Именно так и произошло в 2022 году в Украине, а на территорию соседнего государства армия Беларуси не вступила. В случае российской агрессии против стран Балтии отсидеться в тылу Лукашенко, скорее всего, не удастся", - предполагает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Напомним, ранеее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что если страны Запада не помогут Украине победить, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический союз.

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