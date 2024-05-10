В НАТО сделали важное заявление о готовности России напасть на страны Альянса

Россия не имеет ни намерения, ни возможности напасть ни на одну из стран НАТО.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает Digi24.

По его словам, сейчас "Россия не намерена ни возможности военно атаковать любую страну НАТО, но против Альянса развязана тотальная гибридная война".

“Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и публичных трансформаций беспрецедентной трудности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО», — отметил Джоан.

Он также добавил, что сейчас НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, как никогда раньше последних десятилетий, в том числе в оборонных планах и путем увеличения военного производства.

Напомним, посол Германии в Украине Мартин Егер убежден, что будущее Украины — в НАТО, однако это невозможно, пока идет полномасштабная война.

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