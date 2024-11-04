В НАТО сделали заявление об участии войск КНДР в войне против Украины

В НАТО заявили, что знают о сотрудничестве РФ не только с Северной Кореей.

На фоне направления военных Северной Кореи в РФ для их участия в агрессивной войне союзники по НАТО должны поставить Украине все необходимое для достижения победы в борьбе с вторжением, ведь присутствие северокорейских войск на стороне России является фактом значительной эскалации.

Об этом в Берлине во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 4 ноября.

"Северокорейские войска привлекли в России против Украины, и это является значительной эскалацией. Это делает нас даже более сфокусированными и преданными, чтобы предоставить Украине все, в чем она нуждается, чтобы бороться как против России, так и против северокорейских военных", — отметил Рютте.

Он напомнил, что Германия уже направила в Украину военную помощь в 28 млрд евро и стала второй страной по объему такой помощи после США.

"Мы должны продолжать работать, чтобы наше оборонное производство было ускорено, и обеспечить, что Украина может победить и что Путин не добьется успеха в Украине", — подчеркнул Рютте.

Он также напомнил о тесном сотрудничестве НАТО с Индо-Тихоокеанскими партнерами для ответа на напряжение, которое такие действия вызывают. В частности, Североатлантический союз укрепляет связи в сфере безопасности с Республикой Корея, Японией, Австралией и Новой Зеландией.

"При этом новом развитии мы должны сделать все, что можем, чтобы не только Евроатлантическая безопасность, но также Индо-Тихоокеанская безопасность была защищена", — сказал Рютте.

Китай также предоставляет России товары двойного назначения и помогает обходить санкции, добавил Рютте.

"Безусловно, Иран также помогает России в ее военных усилиях. Это для нас мотивом делать больше, чтобы ответить на это очень серьезное развитие и эскалацию", — добавил он.

Напомним, стало известно, что в первые дни великой войны Россия предложила Украине мирное соглашение, которое по многим пунктам походило на требования "капитуляции".

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