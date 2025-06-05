В НАТО сделали заявления о помощи Украине и вспомнили Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Министры обороны стран НАТО пообещали более 20 млрд евро дополнительной помощи безопасности Украине, а также заявили об усилиях президента США Дональда Трампа и широкой поддержке действий Украины.

Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте после заседания Группы ядерного планирования 5 июня.

Генсек НАТО также сообщил о переговорах с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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По его словам, обсуждалось обеспечение крепкого и долговременного мирного соглашения, если оно будет достигнуто.

«Мы высоко ценим усилия президента Трампа и получаем широкую поддержку действий Украины, а также полное осуждение неспровоцированного российского нападения», — сказал Рютте.

Напомним, американский президент Трамп заявил об ответе РФ на операцию СБУ «Паутина». По его словам, глава РФ Владимир Путин получил сильный удар, поэтому готовит очередную масштабную атаку по Украине. Ведь он «недоволен» атакой на стратегические бомбардировщики.

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