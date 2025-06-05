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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В НАТО сделали заявления о помощи Украине и вспомнили Трампа

Рютте отметил, что во время встречи Группы ядерного планирования было объявлено о ядерном сдерживании как краеугольный камень безопасности НАТО.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В НАТО сделали заявления о помощи Украине и вспомнили Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Министры обороны стран НАТО пообещали более 20 млрд евро дополнительной помощи безопасности Украине, а также заявили об усилиях президента США Дональда Трампа и широкой поддержке действий Украины.

Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте после заседания Группы ядерного планирования 5 июня.

Генсек НАТО также сообщил о переговорах с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По его словам, обсуждалось обеспечение крепкого и долговременного мирного соглашения, если оно будет достигнуто.

«Мы высоко ценим усилия президента Трампа и получаем широкую поддержку действий Украины, а также полное осуждение неспровоцированного российского нападения», — сказал Рютте.

Напомним, американский президент Трамп заявил об ответе РФ на операцию СБУ «Паутина». По его словам, глава РФ Владимир Путин получил сильный удар, поэтому готовит очередную масштабную атаку по Украине. Ведь он «недоволен» атакой на стратегические бомбардировщики.

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