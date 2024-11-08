В НАТО сообщили, на каких условиях войска КНДР воюют против Украины

Марк Рютте заявил, что ждет возможности обсудить это с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Россия поставляет новые технологии Северной Кореи в обмен на помощь КНДР в войне против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об этом 7 ноября, пишет "Голос Америки".

По его словам, укрепление связей между Россией и Северной Кореей представляет угрозу не только европейской безопасности, но и США.

"Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею в обмен на помощь Северной Корее в войне против Украины, и это представляет угрозу не только европейской части НАТО, но и США", — сказал Рютте перед встречей с европейскими лидерами в Будапеште.

Марк Рютте заявил, что ждет возможности обсудить это с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, ведь есть вероятность совместного противостояния угрозам.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что скорое окончание войны в Украине, о котором говорил Дональд Трамп, будет с потерями, ведь Путин хочет на куски разорвать Украину.

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