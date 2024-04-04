В НАТО сообщили, угрожает ли РФ безопасности и территориальной целостности Молдовы

До тех пор, пока Украина сопротивляется, безопасность Молдовы косвенно защищена, считают в Альянсе.

Благодаря сопротивлению Украины, у России нет военной мощи, чтобы угрожать безопасности Молдовы. Однако гибридная угроза существует.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан, сообщает NewsMaker.

"Даже в более сложный период этой продолжающейся войны Украина, при нашей поддержке, способна продолжать сопротивление и побеждать в этой войне. Таким образом, до тех пор, пока Украина сопротивляется, безопасность Молдовы косвенно защищена", — сказал Мирча Джоане.

НАТО, по его словам, "укрепляет свои позиции на восточном фланге", ведь к нему присоединились Финляндия и Швеция. Также НАТО становится значительно сильнее в районе Черного моря, Румынии, Болгарии, поэтому "даже опосредованно" у Молдовы нет оснований для беспокойства о военной агрессии со стороны Российской Федерации, считает Джоане.

"При этом гибридная агрессия — дезинформация, энергетический шантаж, использование внутренних рычагов в этот очень важный предвыборный период в Молдове будет продолжаться", — добавил он.

Напомним, накануне Румынский премьер заявил, что поддерживает идею объединения Румынии с Республикой Молдова.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.