В НАТО сообщили, угрожает ли РФ безопасности и территориальной целостности Молдовы

До тех пор, пока Украина сопротивляется, безопасность Молдовы косвенно защищена, считают в Альянсе.
Благодаря сопротивлению Украины, у России нет военной мощи, чтобы угрожать безопасности Молдовы. Однако гибридная угроза существует.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан, сообщает NewsMaker.
"Даже в более сложный период этой продолжающейся войны Украина, при нашей поддержке, способна продолжать сопротивление и побеждать в этой войне. Таким образом, до тех пор, пока Украина сопротивляется, безопасность Молдовы косвенно защищена", — сказал Мирча Джоане.
НАТО, по его словам, "укрепляет свои позиции на восточном фланге", ведь к нему присоединились Финляндия и Швеция. Также НАТО становится значительно сильнее в районе Черного моря, Румынии, Болгарии, поэтому "даже опосредованно" у Молдовы нет оснований для беспокойства о военной агрессии со стороны Российской Федерации, считает Джоане.
"При этом гибридная агрессия — дезинформация, энергетический шантаж, использование внутренних рычагов в этот очень важный предвыборный период в Молдове будет продолжаться", — добавил он.
Напомним, накануне Румынский премьер заявил, что поддерживает идею объединения Румынии с Республикой Молдова.
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