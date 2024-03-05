В НАТО стартуют учения у границ РФ: F-35 и С-400 будут "следить" друг за другом

Во время полетов США и Россия могут обнаружить уязвимые места.

В НАТО 4 марта стартуют одни из самых больших учений Nordic Response 2024, которые будут проходить вблизи российских границ. К ним будут привлечены более 20 тысяч военнослужащих, более 50 военных кораблей и более 110 самолетов — от истребителей до вертолетов.

Об этом пишет bulgarianmilitary.com.

Испытание позволит США провести испытательные полеты F-35 для сканирования российских подразделений С-300 и С-400, базирующихся в Северном военном округе.

Во время полетов США и Россия могут обнаружить уязвимые места.

F-35 обладает способностью легко сканировать и определять местоположение С-400. Самолет вооружен возможностями малозаметности и может применять различные подходы, например, полет на малых высотах. Кроме того, F-35 оснащен сложной системой радиоэлектронной борьбы AN/ASQ-239 Barracuda., которая известна своей способностью блокировать российские радары", — говорится в сообщении.

Радары С-400 находятся в активном режиме, они смогут сканировать авионику F-35 и могут обнаружить F-35 по радиолокационному сечению самолета.

Какие последствия для США и РФ могут быть

Самые передовые образцы военной техники в мире F-35 "Лайтнинг II" и С-400 "Триумф" -. имеют свои уникальные возможности. Потенциально они могли раскрыть противнику огромное количество информации.

"Если бы С-400 успешно просканировал F-35, он потенциально мог бы узнать больше о характеристиках малозаметности этого самолета. Сюда могут входить форма и материалы, использованные в конструкции самолета, способствующие его способности уклоняться от обнаружения радаров. Кроме того, F-35 оснащен сложным набором датчиков и средств радиоэлектронной борьбы.Если бы С-400 просканировал F-35, он, возможно, смог бы собрать данные об этих системах ", — добавили в сообщении.

Несмотря на это, РФ может зайти и рискнуть отправить свой СУ-57 в непосредственной близости от учений НАТО и F-35.

"Однако хотя элемент скрытности этих истребителей весьма эффективен на расстоянии, однако, по мнению экспертов, F-35 может обнаружить неуловимый Су-57 даже с более близкого расстояния", - пишет издание.

Также мы писали, что члены НАТО в частных разговорах говорят о нападении России на одну из стран Альянса как об опасности, требующей немедленного ответа, поскольку сомневаются, что США сохранят свою традиционную роль в защите Европы как части НАТО.

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