В НАТО видят признаки, что Китай планирует отправить России вооружение для войны в Украину

В НАТО подчеркнули, что "Китай не должен поддерживать незаконную войну России, потому что это вопиющее нарушение международного права".

В НАТО заметили признаки, что Китай рассматривает вопрос о предоставлении оружия России для помощи в ее войне в Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters в четверг, 23 февраля.

"Мы не видели никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видим признаки того, что они рассматривают и возможно планируют это сделать, и это причина, почему Соединенные Штаты и другие союзники очень четко предостерегали от этого. И Китай, конечно, не должен поддерживать незаконную войну России, которая является вопиющим нарушением международного права", — сказал Столтенберг.

Глава НАТО отметил, что Китай является членом Совбеза ООН, а война России против Украины является нарушением Устава ООН.

"Основной принцип этой хартии состоит в том, чтобы уважать целостность других наций и не совершать марши и вторжения в другую страну с сотнями тысяч войск, и, конечно, Китай не должен быть частью этого", — подчеркнул он.

Китай может поставить России военную помощь для войны

Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "обеспокоен тем, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия для войны в Украине". После встречи с главным дипломатом Китая Ван I на полях Мюнхенской конференции по безопасности Блинкен предостерег Пекин от необдуманных поступков.

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Белый дом может опубликовать данные разведки, которые могли бы свидетельствовать, что Пекин размышляет о поставках вооружений России. По разведданным США, руководство Китая рассуждает о новом возможном военном сотрудничестве.

Китай заговорил: какова позиция Пекина в войне России против Украины - Алексей Коваль

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